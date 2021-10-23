Son Dakika – Volkan Demirel’den Pereira eleştirisi

2-2 sona eren Antwerp maçı sonrası dikkat çeken açıklamalar yapan Vitor Pereira, “Benim için en önemli şey, bu takımda ruh var. İyi bir takımımız var, takım ruhuna sahip takımımız var. İyi oynadığımız bölümler oluyor ama düzeltmemiz gereken anlar da oluyor. Bir kişi bile ‘Bu takım koşmadı, mücadele etmedi’ diyemez. Biz yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Tecrübe ve istikrara ihtiyacımız var” dedi.

Portekizli teknik adam Türkiye’nin taktiksel anlamda Avrupa’dan geride olduğunu ve rakiplerinin sürekli bu seviyede maçlar yaptığını kaydederken, “Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Baskımızı kompakt yapamadık. Oyun, sürekli hızlı geçişler şeklinde oynandı. Hızlı oynamak istedik. İlk yarının özeti buydu. İlk yarıya göre ikinci yarıda kompakttık. Fakat rakibimiz 2-2’yi buldu. Görmek istediğim görüntü 2-2’den sonraydı. Benim bunları düzeltmem gerekiyor. Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz” ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL’DEN PEREIRA SÖZLERİ: FENERBAHÇE NEREDEYSE, O KUPAYA SAHİPTİR

beIN Sports yorumcusu eski Fenerbahçeli Volkan Demirel, Pereira’nın bu sözlerini değerlendirdi ve “Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahiptir” açıklamasanı yaptı.

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki oyununu beğendiğini de söyleyen Volkan Demirel, “Oyun olarak Avrupa’da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle. Avrupa’da daha heyecanlı bir Fenerbahçe var. Avrupa’da fenerbahçe’ye karşı bu kadar kapanarak oynamıyorlar” ifadelerini kullandı.