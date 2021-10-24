Son Dakika – Vodafone Park’ta dev derbi: Beşiktaş – Galatasaray

Beşiktaş – Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Ekim Pazartesi günü, Vodafone Park‘ta saat 20.00‘de başlayacak Beşiktaş – Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Beşiktaş – Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son 5 maçta kalesini gole kapatamadı

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş’ta Atiba ve N’Kouduo’dan kötü haber

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N’Koudou derbide görev yapamayacak.

Uzun süren sakatlığının ardından hafta içindeki idmanlara takımla birlikte çıkan Mehmet Topal ise görev verilmesi halinde yarın oynanacak mücadelede forma giyebilecek.

Sergen Yalçın’ın tek derbi yenilgisi Galatasaray’a karşı

Beşiktaş’ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray’a karşı aldı.

Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray’a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray’da Marcao dönüyor

Galatasaray’da 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, görev verilmesi durumunda derbi maçta forma giyebilecek.

Süper Lig’in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao’ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti.

Brezilyalı futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada takımından ayrı kaldı.

Galatasaray’da Sacha Boey ve Arda Turan forma giyebilecek mi?

Galatasaray’da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.