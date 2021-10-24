Son Dakika – Tudor’un takımı Lazio’ya acımadı
SERIE A PUAN DURUMU
İtalya’da Verona’yı çalıştıran Igor Tudor‘un takımı, AS Roma‘nın ardından Sarri’nin ekibi Lazio‘yu da yendi.
Sahasında başkent temsilcisini konuk eden Verona, rakibini 4-1‘le geçerken, goller Diego Simeone’nin oğlu Giovanni 30, 36, 62 ve 90+2’de 4 gol attı.
Konuk ekibin tek sayısı 46’da Ciro Immobile’den geldi.
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Bu sonucun ardından Verona ligde 3. galibiyetini aldı ve punaını 11 yaptı.
Sarri’nin Lazio’su ise 3. kez yenildi ve 14 puanda kaldı.
Opta‘ya göre Giovanni Simeone, Verona formasıyla Lazio’ya 3 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu. Ayrıca Simeone kariyerinde ikinci kez hat-trick yaparken yine golleri Sarri’nin takımına attı.