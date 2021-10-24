Son Dakika – “Trabzonspor’un kazanmasının tek sebebi…”

Spor Toto Süper Lig‘in 10. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe’yi tek golle geçti. beIN Sports yorumcuları Volkan Demirel ve Feyyaz Uçar mücadeleyi değerlendirdi.

Volkan Demirel, “Siopis’in girmesiyle orta alan baskısı kırıldı. Trabzonspor‘un yetenekli ayaklar var. Gervinho, bir kere pozisyona girdi ve golü attı. Hem oyun hem de güven olarak her hafta üstüne koymaya devam ediyorlar.” dedi.

Feyyaz Uçar ise “Bana göre Trabzonspor’un kazanmasının tek sebebi telaş yapmamasıydı. Bu kadar eksiğe ve Göztepe’nin bu kadar baskısına rağmen oyununu değiştirmeden kazanmayı başardı. Savunmada zaman zaman pozisyon verdiler ancak yıldız oyuncuların da sorumluluk almasıyla önemli bir galibiyet elde ettiler” diye konuştu.