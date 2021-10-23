Son Dakika – Trabzonspor’dan Hulk açıklaması

Trabzonspor devre arasında Hulk’u almak istediği yönündeki haberleri yalanladı. Brezilya’da yayın yapan UOL.com internet sitesi, Bordo-Mavililer’in, 35 yaşındaki süperstar için Atletico Mineiro’ya 4 milyon Euro teklif ettiği, Hulk’a da orada kazandığının 3 katı fazlasını önerdiğini iddia etti.

Bordo Mavililer, transfer haberini internet sitesinden yalanladı. Yapılan açıklamada, “Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Brezilya basınına dayandırılan; kulübümüzün Brezilyalı oyuncu Givanildo Vieira de Souza (Hulk) ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.