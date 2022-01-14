SON DAKİKA | Trabzonspor’da ayrılık

Trabzonspor, Edgar Ie’nin sözleşmesinin fesheldildiği açıkladı.
Bordo-mavili kulüp, Gineli stoperin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.
“Kulübümüzle Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır”
Trabzonspor, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Edgar IE’ye teşekkür etti;
“2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”