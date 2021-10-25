Son Dakika – Sudan’da darbe girişimi: Başbakan ve bazı bakanlar gözaltında

Doğu Afrika ülkesi Sudan’da bir kere daha darbe girişimi oldu.

Başbakan Abdullah Hamduk’un evinin de kuşatıldığı ve Hamduk’un ev hapsine alındığı belirtildi.

Protestolar başladı

Sudan’da iktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı.

Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

Hartum’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Gözaltılar sonrası başkent Hartum’da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı öğrenildi.

Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

İnternet ve telefon hatlarında kesinti

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı.

El Arabiya: Hartum Havalimanı kapatıldı

El Arabiya televizyon kanalı, darbe girişimi sebebiyle Hartum Havalimanı’nın kapatıldığını açıkladı.

Sudan 2019’dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemini yaşıyor.

Ülkede 21 Eylül’deki darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.