Son Dakika – Sosa: “Taraftarımızdan özür diliyoruz”

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Süper Lig’in 10. hafta mücadelesinde sahasında Alanyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.Maç sonu Fenerbahçeli futbolcular açıklamalarda bulundu.

Sosa: “İstediğimiz sonucu alamadık, bu bizi üzüyor”

İkinci yarıda oyuna dahil olan Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Sosa “Bugün kazanmayı çok istedik ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bize gösterdikleri destek için teşekkürler. İstediğimiz sonucu alamadık, bu bizi üzüyor. Taraftarlarımızı tekrar mutlu edip, hak ettikleri oyunu göstermek için savaşmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Pelkas ise karşılaşma sonrası şöyle konuştu:

Pelkas: “Bana verilen şansları değerlendirmek istiyorum”

“Uzun süredir ilk 11’de başlamamıştım. Uzun süredir de oynamıyordum. Avrupa’da 110, lige 60 dakika oyunda kalma sürem var. Tabii ki bu performansım beni memnun etmedi. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Bana verilen şansları değerlendirmek istiyorum. Bugün bütün takımdaki herkes yüzde yüzden fazlasını ortaya koydu”