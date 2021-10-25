Son Dakika – Sinop Türkeli’de sağanak: Geçici köprü ulaşıma kapatıldı

İlçede gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle Türkeli Deresi’nde su seviyesi yükseldi.

11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle yıkılan Yılanlık Köprüsü yerine yapılan geçici köprü ise sel sularının arasında kaldı.

Çok sayıda köye bağlantı sağlayan geçici köprü, jandarma trafik ekipleri tarafından güvenlik açısından ulaşıma kapatıldı.

[Fotoğraf: İHA]

İlçede sağanak nedeniyle bazı köy yollarında hasar meydana gelirken, ekipler gün ağarınca hasar tespiti için çalışma başlatacak.