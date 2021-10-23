Son Dakika – Rus basını Galatasaray galibiyetini yazdı: “Ağla Lokomotiv ağla”

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Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda deplasmanda Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımını 1-0 yenmesi Rus basınında geniş yer buldu.

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Rus haber ajansı RİA, “Tamamıyla sıfır: Lokomotiv, Avrupa Ligi maçında Galatasaray’a yenildi” başlığıyla servis ettiği haberde, Galatasaray’ın 7 puanla gruptaki liderliğini koruduğunu yazdı.

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“AĞLA, LOKOMOTIV, AĞLA” – Haberinde uzmanların görüşlerine yer veren Sport-Express, “Lokomotiv, gruptan çıkma şansını kaybetti. Ağla, Lokomotiv, ağla” ifadelerini kullandı.

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Gazeta.ru haber portalı, “Grupta sonuncu: Lokomotiv, Galatasaray’a yenildi” başlığıyla haberi okurlarına sunarken, Tass haber ajansı ise başkent temsilcisinin gruptan çıkma umudunu sürdürdüğü yorumunu yaptı.

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AVRUPA’DA TARİHİ REKOR – Kritik maçta 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde de bir ilke imza attı.

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Kupa 2’de üç maçta da kalesini gole kapatan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler hariç ilk kez üst üste üç maçta gol yememeyi başardı.Galatasaray daha önce üst üste üç maçta kalesini gole kapattı ancak 1993’te gerçekleşen bu serinin ilk maçı ön eleme turunda elde edildi.

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TEK RAKİBİ WEST HAM UNITED – Avrupa Ligi’nde şu ana kadar kalesini gole kapatan Galatasaray bu kulvarda İngiliz ekibi West Ham ile yarışıyor.32 takımın mücadele ettiği turnuvada yalnızca West Ham ve Galatasaray şu ana kadar gol yemedi.

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GRUBU LİDER BİTİRİRSE NE OLACAK ? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunda başarılı olan takımlar sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verecek.

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GRUBU İKİNCİ BİTİRİRSE NE OLACAK? – Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısının 32’ye düşmesiyle grubunu ikinci bitiren takımları yeni bir senaryo bekliyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olan 8 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımla play-off mücadelesi verecek. Play-off mücadelesini kazanan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu mücadelesine katılmaya hak kazanacak.