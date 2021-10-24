Son Dakika – Ordu’da skandal: Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar

Ordu’da yeni açılan stadyumun birinci maçında büyük bir skandal yaşandı. Kur’an-ı Kerim sayfalarının kesilip konfeti biçiminde fırlatıldığı, stadyumdaki bir kaç vatandaş sayesinde fark edildi.

Maça giden bir vatandaşın toplumsal medya hesabında paylaştığı imajlarda binlerce Kur’an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfalarının kesim parça kesilerek yerlerden toplandığı görüldü.

Orduspor 1967 – Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçında konfetinin içindeki kağıtlar ortasından çıkan binlerce Kuran sayfası toplumsal medyada büyük reaksiyon topladı.

Durumu fark eden vatandaşlar, Emniyet görevlilerine haber verdi. Polisler, stat çalışanları ve kimi taraftarlar yerdeki Kur’an sayfalarının yer aldığı kağıt kesimlerini topladı.

Orduspor Kulübü’nden açıklama!

Orduspor Kulübü’nden de skandal olayla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu tabirlere yer verildi:

“Maçın 52. dakikasında konfeti atılmıştır. Orduspor tribünlerinden gelen herkesin bildiği ve katıldığı bu görsel aktiflikte ne yazık ki bu akşam oynadığımız maçta istenmeyen imgeler oluşmuştur. Taraftar kümemiz tarafından konfeti modüllerinde Kuran-ı Kerim sayfaları olduğu tespit edilmiş, bu bilgi tarafımıza iletilmiştir. Taraftar kümemizin dini kıymetlerimize yapılan bu saygısızlığa karşı bu durumu gündeme getirmesi bir yana ayrıyeten mevzu hakkında da soruşturma başlatılması için emniyet güçlerine takviye olmuşlardır.”

“Şehrimize, ekibimiz üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Bahsin incelenmesi ve açığa çıkartılmasında emniyet güçlerimizle birlikte hareket eden, her türlü bilgiyi emniyete ileten taraftarlarımıza, mevzunun yayılarak gündeme gelmesinde emeğe geçen halkımıza teşekkür ederiz. Yapılan her berbatlığa karşı düzgünlükle gitmeye devam edeceğiz.”



