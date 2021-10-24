Son Dakika – Ordu’da futbol maçında 4 kişi gözaltına alındı

Yeni Ordu Stadı’nda 23 Ekim’de oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. lig futbol karşılaşmasının 52. dakikasında alana atılan konfeti ve kağıtlar ortasında Kur’an-ı Kerim’den ayetler yazılı ve Türk bayrağı modülleri görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ş.Ö isimli Forza Fidangör taraftar kümesi başkanı tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, öğrencilerin bu kitapları C.D. ve Ü.T. isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki farklı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa müddette gözaltına alınmış olup mevzu ile ilgili isimli ve idari tahkikat devam etmektedir.”

Orduspor 1967’den kınama

Kulüp Lideri Savaş Şimşek, hususa ait toplumsal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Ordu Stadı’nın açılışında meydana gelen ve kulübümüze karşı yapılmış provokasyon niteliğindeki üzücü olayı şiddetli kınıyorum.” sözüne yer verdi.

Kulübün açıklamasında ise yıllardır taraftarın hazırladığı 52. dakika gösterisinde her maç olduğu üzere 23 Ekim saat 19.00’da Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile olan müsabakalarında da taraftar tarafından 52. dakika konfeti atıldığı belirtildi.

Orduspor tribünlerinden gelen, herkesin bildiği ve katıldığı bu görsel aktiflikte ne yazık ki istenmeyen imajlar oluştuğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Taraftar kümemiz tarafından konfeti kesimlerinde Kur’an-ı Kerim sayfaları olduğu tespit edilmiş, bu bilgi tarafımıza iletilmiştir. Taraftar kümemizin dini kıymetlerimize yapılan bu saygısızlığa karşı bu durumu gündeme getirmesi bir yana ayrıyeten bahis hakkında da soruşturma başlatılması için emniyet güçlerine dayanak olmuşlardır. Kentimizde, grubumuz üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Hususun incelenmesi ve açığa çıkartılmasında emniyet güçlerimizle birlikte hareket eden, her türlü bilgiyi emniyete ileten taraftarlarımıza, hususun yayılarak gündeme gelmesinde emeğe geçen halkımıza teşekkür ederiz. Yapılan her berbatlığa karşı uygunlukla gitmeye devam edeceğiz.”