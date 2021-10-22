Son Dakika – “Neden bırakayım? Şimdi zamanı değil”

Portekiz Milli Takımı’nın kaptanı Cristiano Ronaldo, geçen ay milli takımlarla en çok gol atan isim unvanını elde etmişti. Önce İranlı Ali Daei’nin rekorunu kıran Ronaldo, şimdi ise gol sayısını 115’e çıkardı. 2016 Avrupa Şampiyonası’nı Portekiz ile kazanan Ronaldo, 2022 Dünya Kupası öncesi daha fazlasını istediğini açıkladı.

Sky Sports televizyonunun sorularını yanıtlayan Ronaldo, milli takımı bırakıp bırakmayacağı şeklindeki soruya, “Neden? Şu anda zamanımın geldiğini düşünmüyorum. İnsanların ne istediği değil, benim ne istediğim önemli” dedi.

Fiziksel durumunun yetersiz olması durumunda ayrılığı düşünebileceğini kaydeden Cristiano Ronaldo, “Koşamasam, topu süremesem veya şut atamasam; gücüm tükenirse…. Ancak şu anda kendimi güçlü hissediyorum ve devam etmek istiyorum; çünkü hala motiveyim. Ana kelime bunları yapmak için motive olmam…. İnsanları, ailemi, taraftarları ve kendimi mutlu etmeye odaklıyım. Bu seviyeyi daha da yükseğe çıkarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Portekiz’i söylüyorsunuz ancak Şampiyonlar Ligi’nin en çok gol atan, en çok kazanan, asist yapan oyuncusuyum” diyen Ronaldo, “Bunu geliştirmek istiyorum. Futbol oynamayı, insanları mutlu etmeyi seviyorum” sözleriyle yeşil sahalarda kalmaya devam edeceğini vurguladı.

2009’da Manchester United’dan 80 milyon Pound’a real Madrid’in yolunu tutan Ronaldo, İspanyol başkentinden Juventus’un yolunu tutmuş buradaki üç sezonun ardından yeniden Manchester United’a dönmüştü.

Bu sezon resmi maçlarda 6 gol kaydeden Ronaldo, buna karşın takımının bu sezonki gidişatı konusunda uyardı ve “Sadece bireysel başarılarım konusunda konuşmuyorum, takım oyununu ilk sıraya koyuyorum. Takım olarak kazanmak, bireysel başarılardan daha kolay. Bunun hala olası olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi rolünü bilmeli. Ben takımdaki ve kulüpteki rolümü biliyorum. Benim rolüm gol atmak ve takıma deneyimimle yardımcı olmak, oyunu okumak. Eğer herkes böyle düşünür, kendisini takım için feda ederse, sanırım daha iyi bir takım oluruz” diye konuştu.