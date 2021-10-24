Son Dakika – Napoli unvanını Roma’da korudu

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Bodo Glimt deplasmanında aldığı 6-1’lik yenilgiyle eleştiri oklarının hedefinde olan Roma, Serie A’da kendi sahasında ağırladığı lig lideri Napoli ile golsüz berabere kaldı.

Roma’nın teknik direktörü Jose Mourinho, hakeme yaptığı jest ve mimikler neticesinde 82. dakikada oyundan atıldı. Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti de maç sonunda hakemden kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Napoli, 25 puanı olan Milan ile beraber namağlup bir şekilde ligin zirvesinde yer aldı. Roma ise haftayı 16 puanla geçti.