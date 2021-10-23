Son Dakika – Meksikalı futbolcu için Salma Hayek devrede

1

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax formas giyen Edson Alvarez, kendisine gelen transfer teklifini açıkladı.

2

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’den teklif aldığını açıkladı.

3

Fakat Rennes, Alvarez transferi için bu sefer farklı bir ikna yöntemi denedi.

4

Meksikalı futbolcu, Hollywood aktrisi Salma Hayek’ten telefon aldığını açıkladı.

5

Hollanda basınından De Telegraaf’a açıklamalar yapan Alvarez, Hayek’in onu ikna etmeye çalıştığını söyledi.

6

“Meksikalılığı ile bilinen birisi olarak beni aradı ve Fransa’ya transfer olmamı istedi.”

7

“Bu beni şaşırttı ve mutlu etti. Ama kesinlikle Ajax’ta devam etmek istiyordum ve bunu ona da açıkladım.” diyen oyuncu, teklifi reddettiğini belirtit.

8

Rennes kulübünün sahibi Francois-Henri Pinault, Salma Hayek’in eşi.

9

Bu sezon Ajax ile 11 maça çıkan Edson Alvarez, 2 gol attı.