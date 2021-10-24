Futbol

Son Dakika – Manchester City ilk yarıda sonuca gitti

tarafından trfutbol
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İNGİLTERE PREMIER LİG PUAN DURUMU

İngiltere Premier Lig‘in 9. hafta maçında Manchester CityBrighton & Hove Albion‘a konuk oldu.

Pep Guardiola’nın takımı ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. City’ye 3 puanı getiren goller 14′ İlkay Gündoğan, 28′, 32′ Phil Foden ve 90+’5’te Riyad Mahrez‘den geldi. 

Ev sahiibi takımın tek sayısı ise 83. dakikada Alexis Mac Allister‘ın penaltı vuruşundan geldi: 1-4.

Bu sonucun ardından Manchester City, lider Chelsea’nin kazandığı haftada hata yapmadı ve son 4 haftada üçüncü galibiyetini elde etti.

PREMIER LİG’DE HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ

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