Son Dakika – Manchester City, Brighton deplasmanında galip geldi

Premier Lig’in 9. haftasında Brighton, Manchester City’yi konuk etti.

Konuk ekip, 13. dakikada İlkay Gündoğan, 28 ve 31. dakikalarda Phil Foden ve 90+5. dakikada Riyad Mahrez’in golleriyle 4-1 galip geldi. Brighton’ın tek golünü 81. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister attı.

Bu sonuçla Manchester City, 20 puana ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Brighton ise 15 puanla 4. sırada kaldı.

Öte yandan ulusal futbolcu Ozan Tufan’ın forma giydiği Watford, Everton’a konuk olduğu çabayı 5-2 kazandı. Ozan Tufan, 64 dakika alanda kaldı. Ligde Crystal Palace-Newcastle United ve Leeds United-Wolverhampton müsabakaları 1-1, Southampton-Burnley maçı ise 2-2 beraberlikle sona erdi.

KAYNAK: AA