Son Dakika – Malatya, Sumudica ile 2’de 2!

15. dakikada Yeni Malatyaspor kontratağında Chouiar’ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Tetteh’in sert şutunda, kaleci Lis gole izin vermedi.

19. dakikada Karim Hafez’in sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Tetteh’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Altay hızlı hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bamba’nın sol ayağıyla uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

53. dakikada Yeni Malatyaspor’un sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Adem Büyük’ün yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Lis gole izin vermedi.

GOL: 57. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yeni Malatyaspor’un hızlı hücumunda sağ kanatta topu taşıyan Mustafa Eskihellaç’ın altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağa Tetteh, yerden düzgün vurdu. Top, ağlarla buluştu: 1-0

GOL: 66. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Sağ kanattan Mustafa Eskihellaç’ın içeri çevirdiği topa Aabid’in vuruşunda, Ceyhun Gülselam’ın topu eliyle kestiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 68’inci dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, farkı 2’ye çıkardı: 2-0

GOL: 82. dakikada Altay’ın hızlı hücumunda sağ tarafta topla buluşan Bamba, ceza sahasına girdiği sırada Karim Hafez’le mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 84’üncü dakikada penaltıyı kullanan Bamba, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi: 2-1

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2 – Altay: 1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Haddadi, Ndong, Aabid, Mustafa Eskihellaç, Chouiar (Dk. 62 Mallan), Tetteh (Dk. 86 Bwalya), Adem Büyük (Dk. 90+2 Kubilay Kanatsızkuş)

Altay: Lis, Naderi (Dk. 20 Erhan Çelenk), Björkander, Thiam, Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım (Dk. 85 Ahmed Rayan), Poko, Pinares, Ceyhun Gülselam, Kappel (Dk. 85 Thaciano), Bamba

Goller: Dk. 57 Tetteh, Dk. 68 Adem Büyük (Penaltıdan) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 84 Bamba (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 66 Ceyhun Gülselam, Dk. 90+6 Thiam ve Lis (Altay), Dk. 81 Mustafa Eskihellaç, Dk. 90+5 Semih Kaya (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)