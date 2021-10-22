Son Dakika – “Liverpool’a karşı oynamak beni üzerdi”

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool’da Mısırlı yıldız Mohamed Salah’la ilgili sözleşme haberleri çıkarken; oyuncudan açıklama geldi.

2017’de Roma’dan 34 milyon Euro’ya transfer olduğu Liverpool’da bu sezon 12 olmak üzere çıktığı 214 maçta 137 gol atan 29 yaşındaki oyuncu geleceğiyle ilgili konuştu. 2022-23 sonunda kulübüyle halihazırdaki sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah, “Yeni sözleşme bana bağlı değil. Ancak bana sorarsanız kariyerimin sonuna kadar burada kalmak isterim” dedi.

Yeni sözleşme konusunda inisiyatifin Liverpool’da olduğunu kaydeden Salah, “Bu kulübe bağlı. Şu anda kendimi Liverpool’a karşı oynarken göremiyorum. Bu zor, onunla ilgili konuşmak istemiyorum; bu beni gerçekten üzerdi” dedi.

Al Mokawloon’da futbola başlayan Salah, Liverpool’a gelmeden önce Basel, Chelsea, Fiorentina ve Roma formalarını giydi.

Liverpool, İngiltere Premier Ligi maçında pazar günü Manchester United deplasmanına çıkacak. Salah, bu maçta üst üste 10. maçında da gol atmaya çalışacak.