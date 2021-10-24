Son Dakika – Lille taraftarından Burak Yılmaz’a tepki! Soyunma odasına…

DIŞ HABER – AJANSSPOR

Fransa Ligi’nin 11. hafta uğraşında Lille’in alanında Brest ile 1-1 berabere kaldığı maçta Burak Yılmaz taraftarlar tarafından büyük reaksiyon aldı.

Lille taraftarından Burak’a reaksiyon

RMC Sport sitesinde yer alan habere nazaran; müsabakanın 77. dakikasından oyundan alınan ulusal futbolcu, Lille taraftarı tarafından ıslıklandı.

Soyunma odasına gitti

Burak Yılmaz, bu reaksiyonlar sonrası yedek kulübesine uğramadan direkt olarak soyunma odasına gitti, duşunu aldı ve elbiselerini giydi.

Bu sezonki performansı

Bu dönem Lille ile 13 maça çıkan 36 yaşındaki golcü oyuncu 4 gol ve 3 asist kaydetti.

1 yıl daha mukavelesi var

Burak’ın kontratı 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.