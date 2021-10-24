Son Dakika – Lille-Brest maçında şok olay! Taraftarlar Burak Yılmaz’ı ıslıkladı

Fransa Ligue 1’de Lille alanında ağırladığı Brest’le 1-1 berabere kalarak yeniden bir puan kaybı yaşadı. Geçen dönemi şampiyon tamamlayan grup, bu dönem 10. hafta prestijiyle 15 puanla 9. sırada yer alıyor.

Lille’in Brest’le 1-1 berabere kalması taraftarları da kızdırdı. Gruptan istediği oyunu göremeyen bir kısım taraftar tribünde “Formanızı ıslatın”, “Gourvennec istifa” üzere tezahüratlarda bulundu. Ayrıyeten tekrar bir küme taraftar da geçen sezonki şampiyonlukta büyük hisse sahibi olan ulusal futbolcu Burak Yılmaz’ı 77. dakikada oyundan çıkarken ıslıkladı.

Deneyimli golcü ise direkt soyunma odasına giderek reaksiyon gösterdi.