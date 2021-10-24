Son Dakika – Kasımpaşa’da Cihat Arslan dönemi bitti!

Süper Lig‘in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa‘da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan’a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Cihat Arslan, ligin ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakanın ardından göreve getirildi. Kasımpaşa, Arslan yönetiminde Süper Lig’de çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon Şenol Can‘ın ardından Cihat Arslan ile de yollarını ayırarak ikinci kez teknik direktör değişikliğine başvuran lacivert-beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor.