Son Dakika – Kasımpaşa, Cihat Arslan ile yollarını ayırdı

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Kasımpaşa’da Cihat Arslan dönemi erken sona erdi. Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a 2-1 yenilen lacivert-beyazlılar, teknik direktörü ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı.

90+11’de gelen golün kurbanı oldu

Arslan, Süper Lig’in 2. haftasında Şenol Can’ın yerine göreve gelmişti. İstanbul temsilcisi ile 9 maça çıkan teknik adam, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bugün Rize deplasmanında 90+11. dakikada gelen golle kaybeden 51 yaşındaki çalıştırıcı büyük bir şanssızlık yaşadı.

Giderayak Hüseyin Göçek’e sitem etti

Cihat Arslan dramatik maçtan sonra hakem Hüseyin Göçek’e sitemini “Hakemimiz maçı 100. dakikaya kadar taşıdı. Hoca da bugün iki takımın berabere kalmasını çok istemedi gibi. Biraz da biri kazansın yani. Bazen mahalle maçlarında böyle olur. Biri kazansın yoksa maç bitmez. Yoksa sabaha kadar oynanacaktı beraber devam etseydi maç” sözleriyle dile getirmişti.

Kasımpaşa devre bitmeden 3. hocasını arıyor

Öte yandan sezona Şenol Can ile başlayan ancak lisans sorunu nedeniyle kendisiyle yollarını ayırmak zorunda kalan Kasımpaşa, 10 haftag sonunda 2 teknik direktör göndererek bu alanda ilk sıraya yerleşti. Gözler lacivert-beyazlı takımda henüz ligin ilkm yarısı gelmeden üçüncü teknik adamın kim olacağına çevrildi.

Süper Lig’de 10 haftada 10 teknik direktör gitti

Süper Lig’de ise 10. hafta daha tamamlanmadan 10 teknik direktör gönderilerek, hafta başına 1 hoca ortalaması yakalandı! Takımlarına veda etmek zorunda kalan isimler şöyle: