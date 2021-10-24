Son Dakika – Kaç’tan harika geri dönüş

Fransa Ligue 1’in 11. haftasında Birçok, alanında 2-0 geriye düştüğü maçta Lyon’u son 10 dakikada bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek bu sezonki altıncı galibiyetini elde etti. Lyon’da Tino Kadewere, 85. dakikada kırmızı kart gördü.

35. dakikada Toko Ekambi ve 68. dakikada da Houssem Aouar’ın golleriyle 2-0 geriye düşen Birçok, 81. dakikada Youcef Attal, 89. dakikada penaltıdan Andy Delort ve 90+3’te Evann Guessand’ın golleriyle 3-2 öne geçrek süper geri dönüşe imza attı.

Bu sonuçla Birçok puanını 19’a çıkartırken, Lyon 16 puanda kaldı.