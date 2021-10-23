Son Dakika – Joshua Kimmich neden aşı olmadığını anlattı

Corona virüs aşı karşıtlığı konusunda tartışmalar devam ederken Joshua Kimmich 4-0’lık Hoffenheim galibiyeti sonrası aşılı olmadığını belirtti.

– KIMMICH NEDEN AŞI OLMADI?

SkySports’a konuşan Alman futbolcu aşı olmama gerekçesini anlattı.

“Kişisel olarak, uzun vadeli çalışmaların eksikliği konusunda hala birkaç endişem var. Ancak pandemi sorumluluğunun bilincindeyim. Hijyen önlemlerine uyuyorum. Ayrıca kulüpte aşısız futbolculara 2-3 günde bir test yapılıyor.”

26 yaşındaki futbolcu aşı karşıtı olmadığını vurgularken, “Her ne sebeple olursa olsun endişeleri olan insanlar var. Ve buna da saygı duyulmalı, özellikle tedbirlere uyuyorsa. Şu anda birkaç endişem var. Ancak gelecekte aşı olmam oldukça olası” ifadelerini kullandı.

BAYERN MÜNİH’TE HANGİ FUTBOLCULAR AŞI OLMADI?



Bayer Münih’te Joshua Kimmich, Thomas Müller, Benjamin Pavard, Michael Cuisance ve Marc Roca henüz aşı olmadı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Bavyera kulübü futbolcularının aşı olması için büyük baskı yapıyor.

Aşı olmayı reddeden bir başka yıldız Kyrie Irving, yeni sezon öncesinde takımı Brooklyn Nets tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Kulüp bu kararı kendi insiyatifiyle alırken, toplu sözleşme hakları gereğinde Irving’e deplasman maçları için ödeme yapacak.

Böylelikle yıldız guardın 33 milyon Dolar’lık sözleşmesindeki yıllık kaybı 15 milyon Dolar‘ı bulacak.