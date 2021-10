Son Dakika – İstifaya çağrılan Ali Koç’tan ilk açıklama

AJANSSPOR – HABER

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 2-1 mağlup olmasının ardından tribünlerde ‘Yönetim İstifa’ sesleri yükseldi. Müsabakanın sonunda tribünlere gelen futbolculara da tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Maç sonu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Koç, yenilgi sonrası taraftar tepkisine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

“Taraftarımız tepkilerinde haklılar”

“Mutlak galibiyet için çıktık, taraftarımız da bunun bilincindeydi. Baskımızın sonucunu bir türlü gole çeviremiyoruz. Bir düşüş var, bu bariz. Şampiyonluğa oynayan her takımda bu olabilir. Sadece biz değil, şampiyonluk adayları böyle dönemlere girebiliyor. Bizim de böyle bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Taraftarın da serzenişi haklı. Bu camia 7 senedir şampiyonluk bekliyor. Bize düşen acilen bu gidişatı durdurmak. Sezona çok güzel başladık. Ondan sonra artık bir duraklama… Bu değişecektir, böyle gitmeyecektir. Geçen seneye göre daha kuvvetlenmiş bir kadromuz var. İlk yarı iyi baskı yaptık ama baskıyı bir türlü gole çeviremedik. Taraftarımız tepkilerinde haklılar ama umutsuzluğa kapılıp, yine mi böyle bir sezondayız düşüncesine girmemeliler. Bu takım toparlanıp, tepeye oynayacak kapasiteye sahiptir. Ben de çok üzgünüm, ben de bu tip tepkileri istemem ama bizim işimiz problemi çözmek.”

“Fenerbahçe’nin sezonu iki kulvarda da götürecek takım kalitesi var”

“Oyuncular, geçen haftaki havalimanı olayından çok etkilendiler. Oyuncular taraftarı alkışlamaya gittiklerinde özür dilemeye gittiler ama bence manasızdı, taraftarın haklı tepkisini başka yere çekti. Bence bu kadro şampiyonluk için yeterli. Sadece biz düşüş yaşamıyoruz, 3-4 hafta boyunca düşüş yaşayan takımlar var ligimizde. Nihat Özdemir, yabancı bir MHK başkanı durumunun olmadığını söyledi. Sivasspor-Adana Demirspor maçında bir penaltı oldu. Hakem VAR’a gitti. O penaltıda VAR’a gitmek, hakemlik performansının düşük olduğunun çok güzel bir örneği. Hakemin orada penaltıyı çalamayıp VAR’a gitmesi bile işin vehametini gösteriyor. Fenerbahçe’nin sezonu iki kulvarda da götürecek takım kalitesi var. Gördüğüm kadarıyla bu maçta, Alanyaspor maçında hakemlik bir durum yok. Tepki bu gecede kalsın. Bu takım toparlanacak, zirveye oynayacak.”

“Taraftar da bize ‘Sana ne sistemden’ diyor”

“Bu sistem böyle giderse, yine herkes zarar görecek. Taraftar da bize ‘Sana ne sistemden’ diyor ama bu sistemden en çok Fenerbahçe etkileniyor. “MHK’de kimse istifa etsin demedim. Yabancı MHK başkanı talebimiz de olmadı. Burak Elmas, Ahmet Ağaoğlu, hepimiz söyledik. Kişiler değil, sistem sıkıntılı. 4 senedir bir kere bile bir TFF yetkilisini arayıp, ‘Şu hakemi atayın, bunu atamayın.’ gibi bir şey söylemedim. Bunun rahatlığıyla konuşuyorum. Yöneticiler olarak kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Trabzonspor maçının temsilci raporları açıklansın. Altay Bayındır hiç ceza almamalıydı. Atamalarda gözlemci raporu ne kadar dikkate alınıyor? Altay’a tepkiler var ve bir şey yapmıyor. Ceza alacak bir temsilci raporu yok, açıklasınlar. Kendisine çok ağır küfür edildiği ve küfür yazıyor.”

“Bizler de yöneticiler olarak kendimize çekidüzen vermemiz lazım”

“Altay’ın soyunma odasına giderken elini yumruk yaptığını ve iki elini başının üstüne koyarak alkışladığı ve ağzından bir şey çıktıysa bile duyulmadığı yazıyor. Temsilci raporunda bunların olduğu söyleniyor ama ceza aldı. Bizler de yöneticiler olarak kendimize çekidüzen vermemiz lazım. Bu sistemin doğru işlemesini istiyorsak kapalı kapılar arkasında müdahalelerde bulunmamalıyız. Ne yapıyorsak açık yapmalıyız. Bütün kulüpler aynı noktaya geldik. İnşallah bu işten memlekete güzel işler çıkar.”

