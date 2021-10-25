Son Dakika Inter 1-1 Juventus Maç sonucu

İtalya Serie A’nın 9. haftasında Inter ile Juventus karşı karşıya geldi. San Siro’daki dev mücadelede eşitliği ev sahibi Inter bozdu. 17. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışından gönderdiği şut direkten dönerken, pozisyonu takip eden Edin Dzeko topu ağlara gönderdi.

Inter 3 puanı son anda kaçırdı

Konut sahibi takım 17. dakikada Edin Dzeko ile öne geçti. Konuk Juve, uzun mühlet üstünlüğünü koruyan ve galibiyete çok yaklaşan Inter’e 89. dakikada Paolo Dybala’nın penaltısı ile karşılık verdi.

Inter’de ulusal futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu müsabakaya birinci 11’de başladı. Hakan 61. dakikada yerini Gagliardini’ye bıraktı.

Inter de Juve de doruğun gerisinde

Son şampiyon Inter böylelikle puanını 18 yaparak Napoli ve Milan’ın 7 puan ardında 3. sırada yer aldı. Dört haftalık galibiyet serisi sona eren Juventus ise 15 puanla 6. Basamakta bulunuyor.