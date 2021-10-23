Son Dakika – Ibrahimovic 957 maçlık kariyerinde bir ilki yaşadı

İTALYA SERIE A PUAN DURUMU

İtalya Serie A‘nın 9. hafta maçında Milan, Bologna karşısında 4-2 kazanarak zirvedeki yerini korudu.

Namağlup yolunda devam eden Milan’dan Zlatan Ibrahimovic attığı gollerle kariyerinde bir ilki yaşadı.

40 yaşındaki yıldızın 49. dakikada kendi kalesine attığı gol, 957 maçlık kariyerinde kendi kalesine attığı ilk gol oldu.

Ibrahimovic 16. dakikada Rafael Leao’nun golüne asisti yaparken, 89’da takımının dördüncü golünü kaydetti.

İTALYA SERIE A GOL KRALLIĞI