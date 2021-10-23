Son Dakika – “Hamsik’in Atınç’a yaptığı hareket…”

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig 10. hafta mücadelesinin devre arasında saha karıştı.

Trabzonspor’un Slovak yıldızı Marek Hamsik ilk yarının son düdüğüyle birlikte hakeme itiraz eden Atınç Nukan’ın eline vurdu. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, yıldız futbolcunun bu hareketini sarı kartla cezalandırdı.

Maçın tartışmalı pozisyonunu beIN TRİO programında yorumlayan eski hakem Bülent Yıldırım, “Bu hareket yüze veya hasasas bölgeye şiddet içeren, yaralayıcı bir hamle olmadığı için kırmızı kart gerekmez. Elin içiyle ele vurulan bir darbe var. Sarı kart hemen verilebilseydi belki ortam gerilmeyecekti. Hakem soyunma odasına giderken Hamsik’e sarı kart gösterdi.” dedi.