Son Dakika – Gerard Pique: “Yedek kulübesinde emekli olmayı kabul edemem”

Barcelona‘nın 34 yaşındaki yıldız stoperi Gerard Pique, İspanya’nın El Pais gazetesine verdiği demeçte, futbola devam edemeyeceğini hissettiğinde birinci 11 oyuncusu olarak futbolu bırakmak istediğini, yedek kulübesinde beklemeyeceğini belirtti.

Gerard Pique, El Pais’e verdiği demeçte, “Artık kendi düzeyimde olmadığımı hissettiğimde yahut yedek kulübesine oturduğumda kramponlarımı asacağım. Bunu kabul etmeyeceğim” dedi.

“Ben hala eski Pique’yim”



“Ben hala eski Pique’yim ve birebir latifeleri yapan adamım. Fizikî olarak âlâ olduğumda bunu fark ediyorum. En süratli olamayabilirim fakat en güzellere karşı rekabet edebilirim ve kendimi aşağılık hissetmem. Madem o denli, oynayacağım” diye ekledi.

Kadro arkadaşların Araujo, Eric Garcia, Lenglet ve Umtiti ile rekabet içerisindesin, hiç bu kadar çok rekabet ettiğin bir sene oldu mu? Sorusuna ise; “Hayır olmadı. Lakin berbat değil. Bir genç olarak, hangi düzeyde rekabet edebileceğinizi öğrenirsiniz. Ben 19 yaşında ve Zaragoza’da kiralık olarak bunu Birinci Lig’de ve büyüklere karşı yapabileceğimi keşfettim. 34 yaşında hangi düzeye sahip olduğunuzu, oynayıp oynamayacağınızı, sıra size gelse de gelmese de zati biliyorsunuz.” diye belirtti.

34 yaşındaki oyuncu şu anda kadroda Barcelona’nın en uzun müddet hizmet veren oyuncularından biri ve yakın vakitte emekli olmayı düşünmüyor.

“Messi’nin gideceğini hayal edemezdim”



Messi’nin gruptan ayrılığı ile ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu Pique, “Tarihin en düzgün oyuncusunun kadromuzdan gitmesi tabi ki çok sıkıntı bir şey. Bu kararın kulüp tarafından nasıl karşılanacağı değerliydi. Onun gideceğini hayal bile edemezdim. Cristiano Ronaldo da Madrid’i terk ettiğinde uzun mühlet gol yollarında kahır yaşamışlardı. Messi bizim için her şeyini verdi. Yalnızca onun yapabildiklerini yapabilen yığınla oyuncu bulmanız gerekir, bunu tek kişi yapamaz.” biçiminde konuştu.

Teknik yönetici Koeman ile ilgili de konuşan Pique, 17 yıllık mesleğinde teknik yöneticisi istemediğini söyleyen tek bir kişi bile duymadığını kelamlarına ekledi.