Son Dakika – Galatasaray’da şifre Moskova: Sabır ve disiplin!

Avrupa’da eski günlerindeki üzere fırtınalar estiren Galatasaray, gözünü lige çevirdi. Teknik Yönetici Fatih Terim, kısa vadeli amacını Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş müsabakalarından galibiyet olarak belirlemiş ve bunu oyuncularıyla paylaşmıştı. Deneyimli teknik adam hem ligde yine tepe takibini sürdürme hem de Avrupa’da kümeden çıkmak ismine bu üç maçın çok kritik olduğunun altını çizmişti. Şu ana kadar kat edilen yoldan şad olan Fatih Hoca artık de Beşiktaş derbisinden üç puan almanın hesaplarına girdi.

SABIR VE DİSİPLİN

Fatih Hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda Beşiktaş maçında da Moskova’daki oyun anlayışını alana yansıtacaklarını söyledi. Moskova’daki zaferi hatırlatan Terim “Lokomotiv karşısında taktik disiplin ve sabırlı oyunumuz bize istediğimiz sonucu getirdi. Artık de çok emsal bir 90 dakika var önümüzde. Beşiktaş kazanmak için seyircisi önünde baskılı başlayacak. Düzgün alan kapatıp, kişisel yanılgı yapmadan yavaş yavaş denetimi ele alacağız. Evvel savunma güvenliğini sağlayacağız ve fırsat kollayacağız. Taktik disiplin ve sabır şifremiz olacak” dedi.

ZAFERE 4 MİLYON TL

Burak Elmas idaresi Lokomotiv Moskova galibiyeti ve kümedeki liderlik sebebiyle oyunculara 2,5 milyon liralık prim dağıttı. Kritik Beşiktaş maçı öncesinde paralar oyuncuların hesaplarına yatırılırken, sarı kırmızılı idare derbi galibiyeti için de ekstradan 4 milyon liralık prim kelamı verdi.