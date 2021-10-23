Son Dakika – “Fenerbahçe maçı da 3 puan, bu maç da 3 puan. Farkı yok”

1″Buradan kazanarak dönmek son derece önemliydi. Geçen haftadan sonra da kazanarak dönmek bizi mutlu ediyor. Yolumuz güzel bir yol. Bize destek olsunlar.” 2″Fenerbahçe maçı da 3 puan, bu maç da 3 puan. Farkı yok. Sadece geçen haftaki galibiyetin önem kazanması için bu hafta kazanmak gerekiyordu. Eksiklerimiz vardı ancak yerine oynayanlar iyi mücadele ettiler.” 3″Şampiyonluk yarışında bu tür galibiyetler önemlidir. Kazanarak devam etmek bizi hızlandıracaktır.” 4″Taraftarın mutluluğunu tahmin edebiliyorum. Taraftarın bizimle birlikte olduğunda hissettirdikleri güzel duygular var. Onları cuma akşamı stada bekliyorum.” 5″Trabzonspor her zaman yarışır, yarışacaktır da. Son zamanlarda güzel bir enerji yakaladık. Umarım sonu güzel ve mutlu olur ama önümüzde uzun bir yol var.” 6