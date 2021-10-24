Son Dakika – Fenerbahçe 90+3’te yıkıldı

Trabzonspor yenilgisinin ardından Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda Alanyaspor’u konuk etti.

Altay Bayındır ve Osayi-Samuel’in cezalı, Mesut Özil’in yedek kulübesinde başladığı maça Sarı-Lacivertliler Berke, Novak, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar 11’iyle sahaya çıktı.

Babacar, Wilson, Awaziem ve Miha eksiklikleriyle deplasmana gelen Alanyaspor Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Joao Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou 11’iyle sahada yer aldı.

İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada ilk suskunluğu Alanyaspor bozdu. 75. dakikada konuk ekip Emre Akbaba‘nın golüyle 1-0 öne geçti. Akdeniz temsilcisinde sağ kanattan Juanfran’ın başlattığı hücumda topla buluşan Efecan, topu Emre Akbaba’ya aktardı. Akbaba yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Bu gol ayrıca Alanyaspor’un ilk şutu oldu.

5 DAKİKA SÜRDÜ | Kalesinde gol gören Fenerbahçe ataklarını sıklaştırdı. Sarı-Lacivertliler, 80‘de Serdar Dursun ile skora dengeyi getirdi. Dursun, Novak’ın ortasında yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe’de Mesut Özil, Pelkas’ın yerine 81’de oyuna girdi.

6 dakika duraklama eklenen mücadelede Alanyaspor, 90+3‘te Efkan’ın golüyle 2-1 öne geçi.

Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste 2. maçında da puan kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler 19 puanda kaldı.

Alanyaspor ise puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla 3.’lüğe yükseldi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

⏱ MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Pelkas’ın ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle yumuşatan Serdar Dursun’un sol ayağıyla dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

12. dakikada ön alanda yaptığı baskı sonucu topu kazanan Gustavo’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun’un yerden plasesinde, kaleci topu kontrol etti.

29. dakikada Tisserand’ın sağdan ortasına ceza sahası içinde Fatih Aksoy ayak koyarken, meşin yuvarlak yan ağlara temas ederek kornere çıktı.

38. dakikada sağdan Nazım Sangare’nin etkili ortasına altıpasta Pelkas vuramadı. Arkaya aşan topa Ferdi’nin kafa vuruşunda Rossi’nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrpiyede kalmasına rağmen son anda çizgiden çıkardı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.