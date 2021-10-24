Futbol

Son Dakika – Fatih Karagümrük ile Hatayspor birbirine diş geçiremedi

tarafından trfutbol
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Süper Lig’de 10. hafta karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor’u ağırladı.

İlk yarısı karşılıklı gollere sahne olan karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

30. dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi ile deplasmanda takımını 1-0 öne geçirirken Aleksandar Pesic ise 38. dakikada durumu 1-1 yaptı.

Fatih Karagümrük’te Vegar Hedenstad ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

1-1 biten mücadelede taraflar hanesine birer puan yazdırırken Fatih Karagümrük ligdeki puanını 18’e, Hatayspor ise 20 puana yükseldi.

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