Son Dakika – Fatih Karagümrük ile Hatayspor birbirine diş geçiremedi

Süper Lig’de 10. hafta karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor’u ağırladı.

İlk yarısı karşılıklı gollere sahne olan karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

30. dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi ile deplasmanda takımını 1-0 öne geçirirken Aleksandar Pesic ise 38. dakikada durumu 1-1 yaptı.

Fatih Karagümrük’te Vegar Hedenstad ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

1-1 biten mücadelede taraflar hanesine birer puan yazdırırken Fatih Karagümrük ligdeki puanını 18’e, Hatayspor ise 20 puana yükseldi.