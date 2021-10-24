Son Dakika – Erzurumspor puanı kaptı!

Spor Toto 1. Lig’deki 10’uncu hafta uğraşında Yılport Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Müsabakanın birinci yarısında konuk kadro Erzurumspor Novikovas ile, konut sahibi Samsunspor ise Yasin Öztürk’ün ağır kalmasıyla net gol konumlarından bir sonuç alamadı.

GEÇİT VERMEDİ

Karşılaşmanınikinci yarısında da Yasin ve Novikovas’ın gol arayışları vardı. Yeni hocası Fuat Çapa ile çıktığı birinci maçtan 3 puanla ayrılmak isteyen mesken sahibi Samsunspor’da Yasin’in şutunu Erzurum defansı çizgi üzerinden çevirdi. Son kısımda Gökhan Karadeniz ve Diomande’nin gollük vuruşlarında ise Erzurumspor kalecisi Szumski adeta duvar ördü ve geçit vermedi.