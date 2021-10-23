Son Dakika – Erkan Sözeri: Oyuncularım alanda her şeyi yaptı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın akabinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Yöneticisi Erkan Sözeri, Erzurum’un şehidi olduğunu ve Samsunspor’un eski lideri Emin Kar’ın da hafta içi hayatını kaybettiğini belirterek, hem şehide hem de Kar’a Allah’tan rahmet diledi.

Sözeri, zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarını işaret ederek, “Hafta içi çalışmalarımızı rakibimize nazaran yaptık ama teknik adam değişikliği sonrası nasıl bir sistemle alanda olacaklarını tam olarak bilmiyorduk. Fuat hoca fazla bir değişiklik yapmadı. Bu nedenle beklediğimiz üzere bir maç oldu. Tahminen oyunumuzu çok üst seviye oynamadık lakin rakibin de oynamasına imkan tanımadık. Çok fazla konum vermedik. Novikovas’ın girdiği konum kırılma anıydı. İki ekibin da Üstün Lig amacı var. Burada alınan puanın değerli olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Alanda her şeyi yaptılar, çaba ettiler.” tabirlerini kullandı. (AA)