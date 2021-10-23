Son Dakika – El Maestro: Trabzonspor’un nasıl kazandığını anlamadık

Süper Lig‘in 10. haftasında Göztepe evinde Trabzonspor‘u konuk etti.

– NE SÖYLEDİ?

Sarı-kırmızılılar Gervinho’nun tek golüyle rakibine mağlup olurken, teknik direktör Nestor El Maestro karşılaşma sornası beIN SPORTS’a konuştu;

“Trabzonspor’u tebrik ederim. Maçı nasıl kazandıklarını biz de anlamadık. Daha önce şampiyon olan bir hoca olarak şunu söyleyebilirim ki bu tip maçlarda böyle galibiyet alan takımlar şampiyonluğa bir adım daha yakındırlar. Bu yüzden tebrik ediyorum.

Avrupa seviyesinde istatistiklerimiz var. Koşu mesafelerimiz 12 km üstünde. 17 şut, 25 orta var. Bu istatistikler sonrasında bir takımın kaybetmesi çok da anlaşılabilir değil. Şans olabilir, başka faktörler olabilir ama bizim için zor bir gündü.”

SÜPER LİG PUAN DURUMU

– Göztepe bu sezon tüm maçlarda kalesinde gol gördü

Süper Lig’de 10. hafta öncesinde tüm maçlarda kalesinde gol gören tek ekip olan Göztepe, Trabzonspor karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, gol yemediği son maç olan ve geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından çıktığı 18 müsabakada kalesini gole kapatamadı.