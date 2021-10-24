Son Dakika – El Clasico hangi kanalda? Barcelona-Real Madrid maçı ne vakit, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyada 650 milyondan fazla izleyiciyi televizyonları karşısına çeken El Clasico öncesi geri sayım başladı. La Liga’nın 10. haftasında Barcelona, Real Madrid’i konuk edecek. Ronald Koeman idaresinde istikrarsız bir dönem geçiren Katalan takımı, 15 puanla 8. sırada. Doruğun gerisinde kalan Barça, dev maçı kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. 17 puanla 3. sırada bulunan Carlo Ancelotti’li Real Madrid ise ezeli rakibini deplasmanda devirip puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor. 2021/22 döneminin birinci El Clasico’sui tıpkı vakitte Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun ikisinin birden olmadığı birinci kapışma olacak. Dev maçta gözler, Benzema, Vinicius, Modric, Fati, Depay, Agüero üzere yıldızların üzerinde olacak.

El Clasico hangi kanalda? Barcelona-Real Madrid maçı ne vakit, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da Barceloına ile Real Madrid’in karşı karşıya geleceği El Clasico, bugün Camp Nou’da oynanacak. Bugün TSİ 17.15’te başlayacak ve Jose Maria Sanchez Martinez’in yöneteceği nefes kesecek 90 dakika D-Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart’tan naklen yayınlanacak.

Barcelona-Real Madrid beklenen 11’ler:

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Garcia, Alba, Gavi, Busquets, de Jong, Dest, Memphis Depay, Ansu Fati

Real Madrid: Courtois, Nacho, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Vinicius, Benzema