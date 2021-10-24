Son Dakika – Derbi öncesi 10 bin taraftar önünde antrenman

1Galatasaray’ın Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi son idmanını yaklaşık 10 bin taraftar yerinde takip etti. 2Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında derbide Beşiktaş’a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. 3Nef Stadı’nda, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen idmanı yaklaşık 10 bin taraftar yerinde takip etti. 4Düz koşuyla başlayan idman, açma germe ve 5’e 2 çalışmasının ardından gerçekleştirilen yarı sahada çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. 5İdmana, sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan katılmadı. 6Antrenman sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını 2 kere tribünlere çağırarak maç öncesi destekte bulundu. 7Galatasaray, saat 20.00’de Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşılaşacak. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20