Son Dakika – David Beckham’dan 170 milyon euro’luk anlaşma

2022 Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Elemelerin sonu yaklaşırken turnuva öncesi yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ortadoğu’da ilk kez düzenlecek Dünya Kupası’na Katar ev sahipliği yapacak.

Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Katar, turnuva için David Beckham ile bir anlaşma imzaladı.

The Sun’da yer alan habere göre, Katar’da düzenlenecek turnuvanın medya yüzü Beckham olacak.

Katar ile 10 yıllık futbol elçiliği anlaşması yapan David Beckham yıllık 15 milyon sterlin kazanacak. İngiliz efsane toplamda 150 milyon sterlin’i (170 milyon euro) cebine koyacak.

David Beckham şu anda ne yapıyor?

Manchester United ve Real Madrid gibi Avrupa devlerinde unutulmaz izler bırakan David Beckham daha sonra LA Galaxy’ye transfer olmuş ve uzun yıllar ABD’de top koşturmuştu.

Avrupa’da Milan ve PSG formaları da giydikten sonra emekli olan Beckham futbolun içinde kaldı.

Beckham, MLS’te mücadele eden Inter Miami’nin kurucu ortaklarından ve bugünlerde ABD ekibinin gelişimi için efor harcıyor.