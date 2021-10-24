Son Dakika – “Cristiano Ronaldo, Manchester United’a sorun çıkartıyor”

Premier Lig’in 9. haftasında Manchester United sahasında Liverpool karşısında hezimet yaşadı. 1925’ten beri ilk kez Liverpool karşısında 5 gol yiyen ManU’da Ronaldo ve Solskjaer eleştiri oklarının hedefi oldu.

PREMIER LİG PUAN DURUMU

Eski Liverpool yıldızı Danny Murphy, Cristiano Ronaldo‘nun Manchester United‘da sorun çıkartttığını söylerken Ole Gunnar Solskjaer‘in de işini zorlaştırdığını söyledi.

Daily Mail’e maçı değerlendiren Murphy, “Cristiano Ronaldo çözümden çok sorun yaratıyor. United onsuz daha çok gol atıyor, Ronaldo’nun gelişi diğerlerinin maç süresini kısıtlıyor. Mason Greenwood daha fazla süre almalı, Jadon Sancho daha fazla oynamalı.” diye konuştu.

Ronaldo sinirlerine hakim olamadı

Karşılaşmada ilk yarının duraklama dakikaları oynanırken saha bir anda karıştı. Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, 45+1’de Curtis Jones ile mücadeleye girdi.

Oldukça sinirli olduğu gözlemlenen Portekizli yıldızın hareketi sonrası futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Liverpool cephesi kırmızı kart beklerken hakem Anthony Taylor Ronaldo’yu sarı kartla cezalandırdı.