Son Dakika – Cihat Arslan’dan enteresan tenkit: Hüseyin Göçek de benden uygun değildi

Kasımpaşa Teknik Yöneticisi Cihat Arslan, son saniye golüyle 2-1 kaybettikleri Çaykur Rizespor müsabakasını kıymetlendirdi. Arslan, psikolojisi puan tablosunda bulunulan yerler açısından sıkıntı bir maçı oynadıklarını belirtti.

‘Rizespor için armağan oldu’

Farklı bir sistem ile oynadıklarını kaydeden Arslan, “Maç istikrarda gitti. Rakip cezasından biz 28, Rizespor ise 10 sefer topla buluşmuş. Son paslar ve son tercihlerde daima yanlışlı davrandık. Sonucu bitiremedik. Son 5 dakikada Sadiku’nun çıkması ile direncimiz azaldı. Hajradinoviç’e kâfi katkı gelmedi. Tarkan’ın tansiyonu düşmesi ile 101. dakikada eksik kaldık. Hem eksiktik hem makûs bir gol yedik. Rizespor için büyük bir armağandı.” sözlerini kullandı.

Cihat Arslan: Mahalle maçlarında bu türlü olur

Baskı ile baş etmeleri gerektiğinin altını çizen Arslan, şöyle devam etti: “Bunu başarmalıyız. Kazanan kadronun öz itimadı çok daha yüksek olur. Umut’un performansı çok kıymetliydi. ‘Umut oyundan çıkar mıydı?’ kıymetlendirilebilir lakin Yusuf ile ikinci golü planladık. Planladığımız olmadı. Hakemimiz maçı 100. dakikaya kadar taşıdı. Hocada bugün iki grubun berabere kalmasını çok istemedi üzere. Birazda biri kazansın yani. Bazen mahalle maçlarında bu türlü olur. Biri kazansın yoksa maç bitmez. Yoksa sabaha kadar oynanacaktı birlikte devam etseydi maç.

Hüseyin Göçek’e tenkit

Saygısızlık olmasın Türkiye’de bazen iş yükü çok fazla. Mutlaka kimi kurumları şey için söylemiyorum. Belgeler mahkemeye taşınır 1,5 senede geri gelmez. Hakem VAR’a geldiğinde inceler biter, masraf geri dönersin. Yani 8 dakika uzadı. Bu oyunun soğuması açısından çok sakıncalı. Hüseyin hocanın performansı benimkinden güzel değildi.”