Son Dakika – Chelsea’den Ozan Kabaklı Norwich’e 7 gol!

İngiltere Premier Ligi’nin 9. haftasında Chelsea, sahasında Norwich City’yi konuk etti.

Chelsea’ye 7-0’lık galibiyeti getiren golleri 8, 85 ve 90. dakikalarda Mason Mount, 18. dakikada Hudson-Odoi, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Chilwel ve 62. dakikada Aarons (k.k) attı. Norwich’te Ben Gibson, 65. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Norwich’te milli oyuncu Ozan Kabak maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Chelsea, ligde puanını 22’ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Norwich ise 2 puanla son sırada kaldı.