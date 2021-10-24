Son Dakika – Brentford Leicester City maçı ne vakit, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Olası 11’ler ve daha fazlası…

İngiltere Premier Lig’de heyecan devam ediyor. Ulusal futbolcu Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Brentford’la karşı karşıya gelecek. İki takım daha evvel FA Cup’ta iki sefer oynamıştı. Bu maçlardan ikisini de Leicester City kazandı. Konuk grup şu ana kadar ligde yediği 14 golle bu alandaki en makûs performanslardan birine imzasını attı. Brentford ise bu dönem oynadığı 8 lig maçında kalesinde sırf 7 gol gördü.

BRENTFORD-LEICESTER CITY MAÇI NE VAKİT? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford’ın alanında Leicester City’i konuk edeceği maç bugün TSİ 16.00’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD-LEICESTER CITY MAÇI MÜMKÜN 11’LERİ

Brentford: Raya; Zanka, Jansson, Pinnock; Canos, Onyeka, Norgaard, Jensen, Henry; Toney, Mbeumo.

Leicester City: Schmeichel; Vestergaard, Evans, Çağlar Söyüncü; Pereira, Tielemans, Soumare, Castagne; Maddison; Daka, Vardy.