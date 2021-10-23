Son Dakika – Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 Süper Lig Sezonu 10. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan son maçta tam süre alan oyuncular dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ilk olarak pas çalışması yaptı, ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Son bölümde ise interval koşular gerçekleştirildi.

Kendisi için hazırlanan son test antrenmanları esnasında ağrı şikayetleri olan ve yapılan MR değerlendirmesinde sol üst arka adale grubunda zorlanma bulguları devam eden Sacha Boey, hazırlanan program doğrultusunda günü takımdan ayrı çalışarak geçirdi.

Arda Turan, tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı.

Takımımız, Beşiktaş maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 15.00’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirecek.