Son Dakika – Berat Özdemir: “Bizi en çok zorlayan takım Göztepe oldu!”

Trabzonspor’da Berat Özdemir, Göztepe’yi 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Takımda eksiklerin yerinin dolacağını söyleyen Berat, “Sahada seyri güzel bir maç vardı. Onların agresyonuna cevap vermeye çalıştık. Çok değerli bir 3 puan. Eksiklerimiz vardı, haftaya ben de olmayabilirim. Kim olmazsa olmasın, yerini dolduracak hem mantalitede, hem karakterde, hem sistemde bir takımız.” dedi.

Şu ana kadar kendilerini en çok zorlayan takımın Göztepe olduğunu belirten genç oyuncu, “10 hafta geride kaldı, bizi en çok zorlayan takım kesinlikle Göztepe. Ligin kalanında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.