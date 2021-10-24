Son Dakika – Batshuayi’den derbi öncesi gövde gösterisi!

Kara Kartal’ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, son periyotta attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündeme gelmişti. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting’le oynanan C Kümesi 3. maçında birçok net durumdan yararlanamayan deneyimli futbolcu, yarın oynanacak derbi öncesinde adeta coştu!

Yıldız futbolcu, dün NevzatDemir Tesisleri’nde yapılan grup idmanında grup arkadaşlarına sıkıntı anlar yaşattı. Batshuayi, antrenman maçında tam 11 gol atarak Galatasaray müsabakasına hazır olduğunu gösterdi.

90 dakika boyunca pas yağmuru!

Yıldız futbolcunun dev maç öncesindeki yüksek form grafiği, teknik grubu sevindirdi. Yarın Vodafone Park’ta yapılacak müsabakada oyunu Batshuayi’nin üzerine kuracak olan teknik yönetici Sergen Yalçın, Cim Bom’un formda savunması karşısında tesirli olabilmesi için Alex Teixeira’ya da özel vazife verecek. Başarılı çalıştırıcı, Brezilyalı futbolcudan maç boyunca sık sık ceza alanı içerisine girip Batshuayi’ye boşluk yaratmasını istedi. Yalçın, ek olarak Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic’den de 90 dakika boyunca deneyimli golcüyü pas yağmuruna tutup, gol durumu yaratmalarını talep ettiği söz edildi.