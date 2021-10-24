Son Dakika – Barcelona – Real Madrid: Olası 11’ler

İspanya La Liga’nın 10. hafta uğraşında dev çarpışma gerçekleşecek ve El Clasico’da Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Yıllar sonra hem Messi’nin hem de Ronaldo’nun olmayacağı birinci El Clasico, 17:15’te başlayacak. Jose Maria Sanchez Martinez’in yöneteceği müsabaka hem S Sport hem de Smart Sport’tan naklen yayınlanacak.

Dönemin girişinde kriz yaşayan Barcelona’da teknik yönetici Ronald Koeman’ın koltuğu sallanıyor. 8 maçta 15 puan toplayan Barça, Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı.

Birinci 6 maçında 5 galibiyet aldıktan sonra son 2 maçında 5 puan kaybeden Real Madrid ise 17 puanla 3. sırada yer alıyor.

Geçen dönem Real Madrid Barcelona’yı deplasmanda 3-1, konutunda ise 2-1 mağlup etmişti.

BEKLENEN 11’LER

BARCELONA

Ter Stegen; Roberto, Pique, Eric Garcia, Alba; Gavi, Sergio Busquets, de Jong; Dest, Fati, Depay.

REAL MADRID

Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Vinicius, Benzema.