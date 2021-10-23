Son Dakika – Bandırmaspor’dan 3 gollü galibiyet
Royal Hastanesi Bandırmaspor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi kazanan taraf 3-0’lık sonuçla Bandırma temsilcisi oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Philippe Keny, 40’ta Guido Koçer ve 71’de Landel attı.
Bu sonuçla puanını 18’e çıkaran Bandırmaspor, maç fazlası ve averajla 4. sıraya yerleşti.
Sahasında aldığı 3-0’lık mağlubiyet sonrası haftayı puansız kapatan Tuzlaspor ise 14 puanla 7. sırada kaldı.
Tuzlaspor: 0 – Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3
Stat: Vefa
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet Ali Akkor
Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk (Dk. 69 Ahmet Yazar), Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker (Dk. 46 Bardhi), Rotman, Tayfun Erdoğan (Dk. 80 Diack), Sedat Şahintürk (Dk. 80 Rahmi Anıl Başaran), Onat Kutay Kurt, Erhan Kartal (Dk. 29 Sefa Kınalı)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Santos, Lokman Gör, Caner Cavlan, Guido Koçer (Dk. 60 Levent Ayçiçek), Landel (Dk. 83 Pucko), Mulumba, Doğan Can Davas (Dk. 83 Kerim Avcı), Keny (Dk. 90 Manaj), Bentley (Dk. 61 Mehmet Özcan)
Goller: Dk. 20 Keny, Dk. 40 Guido Koçer, Dk. 71 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor), Dk. 57 Gökhan Değirmenci, Dk. 60 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor)