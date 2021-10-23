Son Dakika – “Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim”
UEFA Avrupa Ligi‘nde Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe‘de Mesut Özil, oyundan alınırken gösterdiği tepki hakkında açıklamada bulundu.
Mesut Özil’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!”